За словами дипломата, британське озброєння допоможе Україні протистояти російському флоту в Азовському та Чорному морях. Раніше Лондон та Київ підписали угоду на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів для потреб ВМС України.

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Тральники спочатку будуватимуть у Британії, – Пристайко

Цей договір передбачає спорудження 2 мінних тральників для українських Військово-морських сил.

Це два кораблі, мінні тральники, які вже зараз стоять на стапелях у Шотландії і перероблюються під наші з вами потреби. Це кораблі, які будуть будуватися спочатку тут, в Британії, а наступні – на українських верфях,

– повідомив Пристайко.

Окрім того, в рамках цієї угоди будуть збудовані 2 порти – для потреб ВМС.

Україна очікує на військову допомогу від Британії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна незабаром очікує на військову допомогу від Великої Британії. Це урядовець обговорив зі своїм британським колегою Беном Воллесом.

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Позиція Великої Британії щодо можливого нападу Росії: коротко

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс зазначила, що заяви, які звучать із боку Росії про відсутність планів нового вторгнення в Україну – відверто неправдиві.

Раніше прем'єр Борис Джонсон поспілкувався телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном – зокрема й про підготовку санкцій проти Росії.

Джонсон заявив, що Велика Британія розробила санкції на випадок вторгнення Росії в Україну, які активуються автоматично – коли нога російського солдата ступить на українську землю.

Дивіться відео про візит Бориса Джонсона до Києва: