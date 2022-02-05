Борис Джонсон розповів Еммануелю Макрону про свій візит до України. Політики обговорили загрозу російського вторгнення до нашої держави.
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Джонсон та Макрон підтримують Україну
Борис Джонсон та Еммануель Макрон зійшлись на тому, що дипломатичне врегулювання напруги між Україною та Росією є пріоритетом. Також політики наголосили на важливості єдності НАТО у цьому питанні.
Прем'єр-міністр і президент Макрон підкреслили, що НАТО має бути єдиним перед обличчям російської агресії. Вони домовилися продовжити спільну роботу над розробкою пакету санкцій, який набуде чинності негайно у разі подальшого вторгнення Росії в Україну,
– йдеться у заяві британської сторони.
Крім того, Джонсон і Макрон говорили про зміцнення східного флангу НАТО у Європі для захисту союзників від агресивних дій Росії. Також вони обговорили питання міграцій з Франції до Великої Британії через протоку Ла-Манш.
Макрон провів низку телефонних переговорів
- За останні кілька днів президент Франції Еммануель Макрон провів низку телефонних розмов з лідерами інших країн. Зокрема тричі поспілкувався з очільником Кремля Володимиром Путіним.
- Після останньої розмови з Путіним Макрон зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському. Головною темою розмови була безпекова ситуація.
- Також Макрон телефонував голові Європейської Ради Шарлю Мішелю та президенту Польщі Анджею Дуді.
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