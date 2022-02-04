Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац. Візит буде присвячений зростанню напруги між Заходом та Росією – в контексті України.

До теми Макрон обговорив з Дудою проведення тристоронньої зустрічі щодо України

Макрон поговорив з Путіним та Зеленським телефоном

Ввечері 3 лютого Еммануель Макрон провів телефонні перемовини з президентами Росії та України. У розмові з Володимиром Путіним глава Франції обговорив безпекову ситуацію навколо України. Очільник Кремля не оминув нагоди поскаржитись на дії української влади. Мовляв, офіційний Київ продукує "провокаційні заяви", а також "порушує мінські домовленості".

Також Макрон поспілкувався з Володимиром Зеленським на цю саму тему – загрози біля українського кордону. Президент України наголосив, Зеленський зазначив, що розмова мала на меті активізувати мирний процес у межах нормандського формату.

Про що Макрон ще спілкувався з Путіним та Зеленським:

використання позитивного прогресу у нормандському форматі для досягнення довготривалого рішення на Донбасі,

стратегічний баланс у Європі, який дасть змогу знизити ризики й гарантувати безпеку на континенті.

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