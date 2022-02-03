Мовиться про зустріч лідерів Польщі, Німеччини та Франції у Берліні. Її мета – обговорення ситуації щодо України.

Важливо Польща направила Україні гуманітарний вантаж

Зазначається, що президент Польщі запропонував підтримку зусиллям Макрона щодо деескалації напруженої ситуації навколо України.

Зверніть увагу! Президент Франції Еммануель Макрон увечері, 3 лютого, проведе телефонні розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним.

Зауважимо, що раніше відбулася зустріч Дуди та Зеленського у резиденції "Вісла". Головна тема – загрози з боку Росії. Сам Дуда був з офіційним візитом у Києві 20 грудня 2021 року. Тоді відбувались перемовини глав країн "Люблінського трикутника".

Пізніше, 31 січня, посадовці України та Польщі провели спільну зустріч. На ній обговорили рішення щодо проблеми з вантажними перевезеннями. Обговорення ініціювали президент Володимир Зеленський разом із польським колегою Анджеєм Дудою. На зустрічі були присутні міністри інфраструктури обох країн, очільник Офісу Президента та держсекретар Канцелярії польського лідера.

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