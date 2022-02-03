Вантаж, вагою близько 40 тонн, включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну. Також Польща передала респіратори та елементи до них, інфузійні набори.

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Вантажівки супроводжують рятувальники

Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19,

– пояснили у Міністерстві внутрішніх справ.

Від пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ – Ягодин" вантажівки супроводжують рятувальники. Беруть участь у цьому співробітники ДСНС з Волині, Рівненщини, Житомирщини та Київщини.

Дивіться відео, як до Києва прямує гуманітарний вантаж з Польщі:

Польща планує передати Україні і військову допомогу

Зазначимо, що Польщі передає Україні не лише гуманітарну, а й військову допомогу. Відповідне рішення вже ухвалив польський уряд. Варшава вирішила надати Києву ПЗРК Piorun.

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Україна звернулась по допомогу до інших держав: коротко

Україна перед можливою загрозою нападу Росії звернулась до інших держав з проханням про військову допомогу.

Як розповів міністр оборони Олексій Резніков, уряд надіслав запити іншим державам. Поки що очікують відповіді.

Наразі найбільше озброєння надійшло від США: в Україну уже прибули 6 бортів з військовою допомогою.

Окрім Польщі та США, зброєю можуть допомогти країни Балтії, Канада, Данія.

Текст публікації МВС України:

Сьогодні вранці колона з 9 вантажівок виїхала з митного посту "Ягодин" у напрямку Києва. Вантаж, вагою близько 40 тонн, включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS. Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19.