Груз, весом около 40 тонн, включает лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье. Также Польша передала респираторы и элементы к ним, инфузионные наборы.

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Грузовики сопровождают спасатели

Все это передается по запросу украинской стороны для борьбы с COVID-19,

– объяснили в Министерстве внутренних дел.

От пункта пропуска на границе "Дорогуск – Ягодин" грузовики сопровождают спасатели. Участвуют в этом сотрудники ГСЧС из Волыни, Ровненщины, Житомирщины и Киевщины.

Смотрите видео, как в Киев следует гуманитарный груз из Польши:

Польша планирует передать Украине и военную помощь

Отметим, что Польша передает Украине не только гуманитарную, но и военную помощь. Соответствующее решение уже приняло польское правительство. Варшава решила предоставить Киеву ПЗРК Piorun.

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Украина обратилась за помощью к другим государствам: коротко

Украина перед возможной угрозой нападения России обратилась к другим государствам с просьбой о военной помощи.

Как рассказал министр обороны Алексей Резников, правительство направило запросы другим государствам. Пока ожидают ответа.

Больше всего вооружения поступило от США: в Украину уже прибыли 6 бортов с военной помощью.

Кроме Польши и США оружием могут помочь страны Балтии, Канада, Дания.

Текст публикации МВД Украины:

Сегодня утром колонна из 9 грузовиков выехала с таможенного поста "Ягодин" в направлении Киева. Груз весом около 40 тонн включает лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS. Все это передается по запросу украинской стороны для борьбы с COVID-19.