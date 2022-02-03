Сейчас Украина ожидает ответа от государств. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале запрос дружественным странам с нашими потребностями. Будем ждать официальные ответы и готовность нам помочь,

– рассказал Резников.

Как государства помогают Украине

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оружие нужно нашим военным для защиты, а не нападения. Политик возмутился заявлениям Кремля о том, что из-за поставок оружия Киев планирует тактические шаги. Ведь для Украины важны лишь мир и деоккупация территорий.

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