Соглашение о предоставлении военной помощи Украине подписал заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец.

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Также подпись под документом поставил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. Чехия планирует передать Украине:

  • артиллерийские боеприпасы, направленные на укрепление обороноспособности Украины,
  • а также медицинскую помощь ВСУ.

Ранее правительство Чехии одобрило поставки Украине 4006 артиллерийских снарядов. Их стоимость составляет около 37 миллионов крон. Также в Чехии заявили, что хотят быть вовлечены в усиление восточного фланга НАТО. Речь идет об усилении военных Альянса в соседних с Украиной странах.

В то же время, правительство Чехии может отправить своих военных в Украину. Они будут помогать нашим Вооруженным силам противостоять России, если она нападет.

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  • Эстония передала Украине оборонное вооружение. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексах класса "земля-воздух" Stinger.
  • 18 января в Украину прибыла военная помощь из Великобритании. Лондон передал нам противотанковое вооружение.
  • В Латвии было принято решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.
  • Канада передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопросы поставки военного оборудования.

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Какие страны предоставили или планируют оказывать помощь Украине / Инфографика 24 канала

Полный текст публикации из твиттера Минобороны Украины:

Заместитель министра обороны Даниэль Блажковец и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подписали договоры о передаче артиллерийских боеприпасов, направленных на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинскую помощь ВСУ.