Угоду про надання військової допомоги Україні підписав заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець.
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Також свій підпис під документом поставив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний. Чехія планує передати Україні:
- артилерійські боєприпаси, які спрямовані на зміцнення обороноздатності України,
- а також медичну допомогу ЗСУ.
Раніше уряд Чехії схвалив постачання Україні 4006 артилерійських снарядів. Їх вартість становить близько 37 мільйонів крон. Також у Чехії заявили, що хочуть бути залучені до посилення східного флангу НАТО. Мовиться про посилення військових Альянсу в сусідніх з Україною країнах.
Водночас уряд Чехії може відправити своїх військових в Україну. Вони допомагатимуть нашим Збройним силам протистояти Росії, якщо та нападе.
Які країни підтримують Україну: останні новини
- Естонія передала Україні оборонне озброєння. Зокрема мова йде про протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря" Stinger.
- 18 січня до України прибула військова допомога з Великої Британії. Лондон передав нам протитанкове озброєння.
- У Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.
- Канада передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.
Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу
Повний текст публікації з твітеру Міноборони України:
Заступник міністра оборони Даніель Блажковець та Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписали договори про передачу артилерійських боєприпасів, які спрямовані на зміцнення обороноздатності України, а також медичну допомогу ЗСУ.