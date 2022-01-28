Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Це трапилось на тлі загроз зі сторони Кремля.

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Чехія хоче бути задіяна у посиленні Альянсу

Це частина звичайного планування оборони, відповідь на ситуацію. Ми є частиною оборонного союзу, але цей оборонний союз не на папері, для цього у нас повинні бути якісь військові структури,

– пояснив Ліпавський.

Політик пригадав, що Альянс залишається єдиним у неприйнятті російських вимог, що загрожують й суверенітету Чехії.

Очільник чеського МЗС додав, що вірить у дипломатичне врегулювання кризи та пояснив Чехія розглядає можливість надання подальшої допомоги Україні після відправки артилерійських боєприпасів.

Коротко про позиції Альянсу на східному флангу

Після того, як Росія стягнула понад 100-тисячне військо до кордону України, країни заговорили про розміщення військ в сусідніх з нашою країною державах.

26 січня у Великій Британії пообіцяли "зробити свій внесок" у розгортання сил НАТО у Східній Європі, якщо Росія вторгнеться на територію України.

ЗМІ писали, що президент Джо Байден до кінця тижня має вирішити, чи розмістить декілька тисяч американських військових, а також авіацію та кораблі в країнах Балтії та Східній Європі.

28 січня ЗМІ повідомили, що США обговорюють перекидання 3 тисяч військових до Болгарії, Румунії та Угорщини.

США та НАТО перекидають війська до України – дивіться відео