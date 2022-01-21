Президент зазначив, що канадська держава вкотре продемонструвала відданість духу особливого партнерства між країнами. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережах 21 січня.

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Вітаю рішення Канади виділити 120 мільйонів доларів на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи,

– наголосив глава держави.

Канада обіцяє Україні озброєння

Канадська міністерка закордонних справ Мелані Жолі на брифінгу з Дмитром Кулебою поінформувала про надання Україні озброєння. З її слів, мовиться про військове обладнання.

Політикиня пообіцяла, що рішення щодо цього ухвалить уряд. Своєю чергою очільник МЗС України розповів, що розмова із його колегою з Канади підтвердила, що країни:

виступають єдиним дипломатичним фронтом;

разом мобілізують міжнародну підтримку України у складній ситуації.

Зверніть увагу! Нещодавно США надали Україні 200 мільйонів доларів і летальне озброєння.

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Текст публікації Володимира Зеленського:

Вітаю рішення Канади виділити 120 мільйонів доларів на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами.