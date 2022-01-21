Президент зазначив, що канадська держава вкотре продемонструвала відданість духу особливого партнерства між країнами. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережах 21 січня.
Читайте також Канада відправила свій фрегат "Монреаль" у Чорне море
Вітаю рішення Канади виділити 120 мільйонів доларів на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи,
– наголосив глава держави.
Канада обіцяє Україні озброєння
Канадська міністерка закордонних справ Мелані Жолі на брифінгу з Дмитром Кулебою поінформувала про надання Україні озброєння. З її слів, мовиться про військове обладнання.
Політикиня пообіцяла, що рішення щодо цього ухвалить уряд. Своєю чергою очільник МЗС України розповів, що розмова із його колегою з Канади підтвердила, що країни:
- виступають єдиним дипломатичним фронтом;
- разом мобілізують міжнародну підтримку України у складній ситуації.
Іспанія та Канада відправили кораблі у Чорне море: дивіться відео
Текст публікації Володимира Зеленського:
Вітаю рішення Канади виділити 120 мільйонів доларів на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами.