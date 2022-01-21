Президент отметил, что канадское государство в очередной раз продемонстрировало преданность духу особого партнерства между странами. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях 21 января.

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Приветствую решение Канады выделить 120 миллионов долларов на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы,

– подчеркнул глава государства.

Канада обещает Украине вооружение

Канадская министр иностранных дел Мелани Жоли на брифинге с Дмитрием Кулебой проинформировала о предоставлении Украине вооружения. По ее словам, речь идет о военном оборудовании.

Политик пообещала, что решение по этому поводу примет правительство. В свою очередь глава МИД Украины рассказал, что разговор с его коллегой из Канады подтвердил, что страны:

выступают единым дипломатическим фронтом;

вместе мобилизуют международную поддержку Украины в сложной ситуации.

Обратите внимание! Недавно США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение.

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Текст публикации Владимира Зеленского:

Приветствую решение Канады выделить 120 миллионов долларов на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада в очередной раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами.