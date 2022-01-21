Президент отметил, что канадское государство в очередной раз продемонстрировало преданность духу особого партнерства между странами. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях 21 января.
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Приветствую решение Канады выделить 120 миллионов долларов на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы,
– подчеркнул глава государства.
Канада обещает Украине вооружение
Канадская министр иностранных дел Мелани Жоли на брифинге с Дмитрием Кулебой проинформировала о предоставлении Украине вооружения. По ее словам, речь идет о военном оборудовании.
Политик пообещала, что решение по этому поводу примет правительство. В свою очередь глава МИД Украины рассказал, что разговор с его коллегой из Канады подтвердил, что страны:
- выступают единым дипломатическим фронтом;
- вместе мобилизуют международную поддержку Украины в сложной ситуации.
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Текст публикации Владимира Зеленского:
Приветствую решение Канады выделить 120 миллионов долларов на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада в очередной раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами.