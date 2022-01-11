Якобы чтобы не раздражать Россию перед переговорами в Женеве, которые как раз сейчас проходят. Как минимум, так утверждают американские журналисты со ссылкой на несколько надежных источников.
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"Военные" деньги для Украины Байден согласовал еще в конце 2021 года
Джо Байден согласовал 200 миллионов долларов военной помощи для Украины. Это решение было принято в конце 2021 года, как пишет американское издание со ссылкой на 4 источника в Белом доме, на фоне стремительного наращивания войск России возле украинских границ.
Примечательно, что согласования этой помощи публичной огласки не было. Вот как об этом написала корреспондентка CNN Кайли Этвуд в твиттере:
Администрация Байдена тихонько санкционировала дополнительную помощь Украине в 200 миллионов долларов в конце декабря.
Сейчас процедура подтверждения проходит в Конгрессе. Эти 200 миллионов прибудут в Украину как оборонная продукция США – такая же, какую мы получали и раньше (стрелковое оружие, боеприпасы, средства связи, медицинское оборудование).
Но, пишет издание, и эта процедура стартовала "без лишнего шума". Вероятно, из-за напряженных переговоров США и России, которые как раз сейчас проходят в Швейцарии.
Тем временем в Женеве уже состоялись переговоры в формате США – Россия, во время которых:
- Россия потребовала "железобетонных гарантий", что Украина никогда не вступит в НАТО.
- А США заверили, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.
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