Якобы чтобы не раздражать Россию перед переговорами в Женеве, которые как раз сейчас проходят. Как минимум, так утверждают американские журналисты со ссылкой на несколько надежных источников.

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"Военные" деньги для Украины Байден согласовал еще в конце 2021 года

Джо Байден согласовал 200 миллионов долларов военной помощи для Украины. Это решение было принято в конце 2021 года, как пишет американское издание со ссылкой на 4 источника в Белом доме, на фоне стремительного наращивания войск России возле украинских границ.

Примечательно, что согласования этой помощи публичной огласки не было. Вот как об этом написала корреспондентка CNN Кайли Этвуд в твиттере:

Администрация Байдена тихонько санкционировала дополнительную помощь Украине в 200 миллионов долларов в конце декабря.

Сейчас процедура подтверждения проходит в Конгрессе. Эти 200 миллионов прибудут в Украину как оборонная продукция США – такая же, какую мы получали и раньше (стрелковое оружие, боеприпасы, средства связи, медицинское оборудование).

Но, пишет издание, и эта процедура стартовала "без лишнего шума". Вероятно, из-за напряженных переговоров США и России, которые как раз сейчас проходят в Швейцарии.

Заметим, в издании The Hill отметили, что в Конгрессе лежит и другой документ – поправки в бюджет, предусматривающие санкции в отношении "Северного потока-2" и 200 миллионов долларов Украине. Те ли это деньги, о которых написали в CNN, или дополнительные – пока не понятно.



В целом же США предоставили Украине в 2021 году, по данным Politico, 450 миллионов "военных" долларов. А с 2014 года в сумме – 2,5 миллиарда.

Тем временем в Женеве уже состоялись переговоры в формате США – Россия , во время которых: