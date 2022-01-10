Соответствующее заявление по Украине и наблюдениям представителей Пентагона на брифинге сделал официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

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США изучали потребность Украины в средствах ПВО

Они смотрели на противовоздушную и противоракетную оборону, насколько я понимаю. Посмотрели и проконсультировались с украинцами относительно того, как они видят свои оборонные нужды,

– сообщил Кирби.

В то же время представитель американского Минобороны отметил, что пока ему неизвестно о рекомендациях со стороны делегации. Кроме того, Кирби отказался комментировать возможные поставки в Украину.

Проверка состояния ПВО Украины представителями США: что известно

В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины ранее рассказали, для чего в начале декабря в Украину приезжала делегация военных США.

Они проверили состояние противовоздушной обороны. Теперь украинская сторона ждет военно-техническую помощь от Вашингтона.

Обратите внимание! Недавно Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 миллион евро – на укрепление оборонных возможностей. Кремлю такое решение Брюсселя, конечно, не понравилось.

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