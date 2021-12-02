Об этом в своем твитере сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что из Брюсселя поступили важные новости.

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Кулеба отметил усилия дипломатов

Совет ЕС выделит Украине деньги в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира. Там надеются, что это поможет укрепить нам оборонительные возможности. "Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украины и Евросоюза", – подчеркнул Кулеба.

Украинская дипломатия упорно и системно работала над достижением этого результата и наконец имеем положительное решение,

– отметил министр.

Он пояснил, что его принятие стало возможным благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами. Чиновник отметил, что ЕС окажет материально-техническую помощь для развития и укрепления потенциала украинского войска.

Важно! Эту помощь будут направлять в ВСУ по 4 направлениям: медицины, инженерных возможностей и мероприятий по разминированию, мобильности и логистики, а также кибербезопасности.

Отметим, что кроме Украины деньги на укрепление оборонного потенциала получат и другие страны. Евросоюз решил выделить 13 миллионов евро Грузии и 7 миллионов евро – Молдове.

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