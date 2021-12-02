Про це у своєму твітері повідомив міністр закордонних справ Дмитра Кулеба. Він наголосив, що з Брюсселя надійшли важливі новини.

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Кулеба відзначив зусилля дипломатів

Рада ЄС виділить Україні гроші у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Там сподіваються, що це допоможе зміцнити нам оборонні можливості. "Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин України та Євросоюзу", – підкреслив Кулеба.

Українська дипломатія наполегливо та системно працювала над досягненням цього результату і нарешті маємо позитивне рішення,

– зауважив міністр.

Він пояснив, що його ухвалення стало можливим завдяки тривалій та плідній дискусії українських дипломатів з інституціями Євросоюзу та його державами-членами. Урядовець зазначив, що ЄС надасть матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу українського війська.

Важливо! Цю допомогу спрямовуватимуть у ЗСУ за 4 напрямами: медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, а також кібербезпеки.

Зазначимо, що окрім України гроші на зміцнення оборонного потенціалу отримають й інші країни. Євросоюз вирішив виділити 13 мільйонів євро Грузії та 7 мільйонів євро – Молдові.

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