Про це у своєму твітері повідомив міністр закордонних справ Дмитра Кулеба. Він наголосив, що з Брюсселя надійшли важливі новини.
Важлива заява Безпечної Європи без безпечної України не буде, – Дональд Туск
Кулеба відзначив зусилля дипломатів
Рада ЄС виділить Україні гроші у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Там сподіваються, що це допоможе зміцнити нам оборонні можливості. "Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин України та Євросоюзу", – підкреслив Кулеба.
Українська дипломатія наполегливо та системно працювала над досягненням цього результату і нарешті маємо позитивне рішення,
– зауважив міністр.
Він пояснив, що його ухвалення стало можливим завдяки тривалій та плідній дискусії українських дипломатів з інституціями Євросоюзу та його державами-членами. Урядовець зазначив, що ЄС надасть матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу українського війська.
Зазначимо, що окрім України гроші на зміцнення оборонного потенціалу отримають й інші країни. Євросоюз вирішив виділити 13 мільйонів євро Грузії та 7 мільйонів євро – Молдові.
Глава українського МЗС мав зустріч з Боррелем
- Раніше 2 грудня український міністр зустрівся з очільником дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. Вони спілкувалися насамперед про російську агресію та ймовірність введення санкцій у відповідь на дії Кремля.
- Дипломати обговорити варіанти стримування Москви, якщо та наважиться на нове вторгнення в Україну. Мовиться про прискорення роботи над економічними обмеженнями, які зможуть "вдарити" по російській економіці.