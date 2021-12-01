Лідер опозиційної "Громадянської платформи" та експрем'єр Польщі Туск виступив під час Київського безпекового форуму. Політик наголосив, що Україна входить до європейської сім'ї народів. Це є безсумнівним фактом.
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Не буде безпечного ЄС без чесної, демократичної та безпечної України. Десятки тисяч європейців – ваші союзники, друзі та прихильники. І всі ми сподіваємося, що Україна стане членом ЄС,
– наголосив Туск.
Політик зазначив, що лише самі українці можуть захистити територіальну цілісність своєї держави. Розбудова демократичних інституцій і зміцнення обороноздатності залежить від самої України. Водночас на цьому шляху вона не сам на сам.
НАТО також зацікавлене у силі України
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна є важливою для НАТО.
- Альянс зацікавлений у її силі, адже сильна Україна – це безпека на східному фланзі НАТО.
- За словами Кулеби, Україна цінує однозначні сигнали з боку Альянсу, які упродовж останніх тижнів лунають в інформаційному просторі.
- Водночас настав час для обговорити питання, що НАТО може практично реалізувати для зміцнення безпеки у ширшому Чорноморському регіоні.