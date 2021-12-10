Об этом рассказали журналистам в командовании Воздушных сил ВСУ. Военные США изучали, насколько защищено украинское небо.
Тем временем Литва передала Украине первую часть военной помощи
Американская делегация изучила пробелы
Они изучали детально пробелы, которые у нас есть, слабые и сильные стороны нашей ПВО, как воздушных, так и сухопутных сил. Также изучали проблемы противоракетной обороны. Это на сегодняшний день ключевые вопросы,
– рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Какие локации посетила делегация из США:
- украинские командные пункты,
- центры управления и оповещения,
- радиотехнические подразделения,
- зенитно-ракетную бригаду и бригаду тактической авиации в Киевской области.
В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что американцы также изучали совместимость американских и украинских средств связи, радиотехнической разведки и автоматизированных систем управления.
Американцы должны сделать определенные экспертные выводы
После поездки американская сторона должна сделать определенные экспертные выводы относительно того, какую военно-техническую помощь могут оказать Украине.
А нам надо все. И обновление парка авиационной и зенитно-ракетной техники, беспилотников. Они посмотрят, что наиболее экстренно необходимо и будут изучать вопрос, чтобы, возможно, в ближайшем будущем чем-то Украине начать помогать в этом плане,
– объяснил Игнат.
Недавно По случаю юбилея ВСУ военные подразделения получили новую современную технику
Коротко о военной помощи западных партнеров Украине:
- Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 миллион евро – на укрепление оборонных возможностей.
- Помощь должны получить 4 направления: медицина, инженерная сфера, логистика, а также кибербезопасность.
- Кремлю такое решение Брюсселя, конечно, не понравилось.
О том, почему украинцы не имеют права сложить оружие – смотрите в VETERANO блог: