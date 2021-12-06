О передаче современной техники бойцам ВСУ объявил президент Владимир Зеленский. Произошло это во время участия в торжественных мероприятиях в Харькове по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

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В целом новую технику получат подразделения ВСУ в Харькове и других регионах Украины. Это – более 100 единиц вооружения и военной техники.

Так, 6 декабря в Харькове боевые бригады получили:

новые модернизированные танки Т64БМ "Булат";

десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "казак 2м. 1".

По словам Зеленского, сегодня в Одессе Военно-морским силам Украины будут переданы два патрульных катера типа "Island" под украинскими названиями "Фастов" и "Суммы". Также в Украине стартует строительство собственного завода по изготовлению современных военных дронов.

Сегодня на аэродроме "Озерный" в Житомирской области воздушные силы ВС Украины получат вертолет МИ-8 и самолеты ИЛ-39, СУ-27 и АН-26,

– сказал Зеленский.

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Президент также отметил, что на сегодня подписано соглашение с Великобританией на сумму более 60 миллиардов гривен для:

строительства украинских ракетных катеров и военно-морских баз,

поставки в Украину противоминных кораблей,

оснащение нашего военно-морского флота противоракетными корабельными комплексами.

Кроме того, Украина и Турция подписали соглашение о строительстве корвета класса "Ада".

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