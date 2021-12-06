Как Украина сотрудничает с партнерами в военной сфере
Киев подписал соглашение с Лондоном на сумму более 60 миллиардов гривен. Об этом президент заявил на торжествах 6 декабря в Харькове.
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Это соглашение предусматривает:
- строительство ракетных катеров,
- строительство военно-морских баз,
- поставка противоминных кораблей,
- оснащение противокорабельными ракетными комплексами.
Совместно с Турцией мы строим корвет класса "Ада". Сегодня в Одессе Военно-морским силам ВСУ передадут 2 патрульных катера типа "Айленд" – "Фастов" и "Сумы",
– рассказал Зеленский.
Как в Украине отмечают 30-летие ВСУ
- В 18:00 в шести городах Украины – Львове, Харькове, Киеве, Одессе, Краматорске и Озерном – одновременно начались торжественные мероприятия. После них, кстати, запланированы концерты известных групп.
- Президент в день ВСУ посетил военных в зоне проведения Операции Объединенных сил. Политик пообщался с бойцами и вручил им подарки.
- Интересно, что с праздником украинских военных поздравили американские коллеги. Так, посольство США опубликовало соответствующее видео. На нем к нашим бойцам обратилась старшая представительница Пентагона полковник Британни Стюарт. Она подчеркнула, что Вашингтон – сильнейший партнер Киева.
Президент принял участие в праздничных торжествах по случаю 30-летия ВСУ: смотрите видео