Как Украина сотрудничает с партнерами в военной сфере

Киев подписал соглашение с Лондоном на сумму более 60 миллиардов гривен. Об этом президент заявил на торжествах 6 декабря в Харькове.

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Это соглашение предусматривает:

строительство ракетных катеров,

строительство военно-морских баз,

поставка противоминных кораблей,

оснащение противокорабельными ракетными комплексами.

Совместно с Турцией мы строим корвет класса "Ада". Сегодня в Одессе Военно-морским силам ВСУ передадут 2 патрульных катера типа "Айленд" – "Фастов" и "Сумы",

– рассказал Зеленский.

Как в Украине отмечают 30-летие ВСУ

В 18:00 в шести городах Украины – Львове, Харькове, Киеве, Одессе, Краматорске и Озерном – одновременно начались торжественные мероприятия. После них, кстати, запланированы концерты известных групп.

Президент в день ВСУ посетил военных в зоне проведения Операции Объединенных сил. Политик пообщался с бойцами и вручил им подарки.

Интересно, что с праздником украинских военных поздравили американские коллеги. Так, посольство США опубликовало соответствующее видео. На нем к нашим бойцам обратилась старшая представительница Пентагона полковник Британни Стюарт. Она подчеркнула, что Вашингтон – сильнейший партнер Киева.

Президент принял участие в праздничных торжествах по случаю 30-летия ВСУ: смотрите видео