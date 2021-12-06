Госпожа полковник Бриттани Стюарт поздравила ВСУ с профессиональным праздником. Она подчеркнула, что обращается не только от имени посольства, но и тысяч американских военных, которые проходили учения с украинцами.

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США постоянно поддерживают Украину

Стюарт поблагодарила всех, кто служил и продолжает служить для защиты Украины. Она обратила внимание на то, что самопожертвование и храбрость украинских бойцов стали примером для всех. "Сегодня мы чтим тех, кто погиб или получил ранение. И поздравляем тех, кто продолжает защищать Украину", – добавила полковник.

Представительница Пентагона также подчеркнула, что российская агрессия против Украины все еще продолжается. Она заверила, что Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность государства. "У Украины нет лучшего партнера, чем США. Слава Украине", – так завершила свое обращение Бриттани Стюарт.

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День Вооруженных сил Украины в 2021 году: что известно

Вооруженные силы Украины 6 декабря отмечают 30-летний юбилей. В Харькове, Одессе, Краматорске, Озерном, Львове и Киеве проведут праздничные мероприятия. Между этими городами организовывают телемост.

Президент Зеленский поблагодарил военных и ветеранов за службу, стойкость и героизм. Он подчеркнул, что украинцы гордятся ВСУ. В этот день глава государства отправился в Донецкую и Харьковскую области.

Видео с поздравлениями опубликовал и Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ. Он отметил, что украинская армия прошла трудный путь своего развития. Впрочем, сейчас она одна из ведущих в мире.

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