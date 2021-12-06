Главнокомандующий подчеркнул, что ВСУ прошли сложный путь своего развития. Война заставила украинское войско измениться. "Мы сдержали вражеское наступление и надежно обороняем государство", – отметил он.

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Залужный: будущее ВСУ – в НАТО

Залужный подчеркнул, что сейчас украинская армия готова к любым вариантам развития ситуации безопасности. Ей доверяют и в нее верят. Именно это, по его словам, и придает сил приближать победу. Уже восьмой год продолжается война России против Украины. За это время ВСУ стали одной из ведущих армий мира.

Боевой опыт и отважность украинских воинов высоко ценят наши партнеры. И наше будущее – в НАТО,

– заверил главнокомандующий ВСУ.

Залуженный подчеркнул, что военные никогда не забудут своих погибших собратьев и сестер. Они будут продолжать борьбу не только за себя, но и за них. Он поблагодарил всех, кто присоединился в ряды ВСУ, а также их близких – за то, что приняли этот непростой выбор.

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"В День Вооруженных сил Украины желаю вам стойкости, уверенности и веры! Вместе к победе! Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине", – подытожил генерал-лейтенант.

Обратите внимание! Накануне президент Зеленский анонсировал, что финансирование оборонной сферы в Украине ощутимо возрастет. На армию в 2022 году выделят более 300 миллиардов.

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