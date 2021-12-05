Праздничные мероприятия запланированы на 18.00. В них примет участие президент Владимир Зеленский.
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В каких городах запланированы торжества
- В Харькове на площади Свободы,
- возле Морского вокзала в Одессе,
- на площади мира в Краматорске,
- в селе Озерное Житомирской области,
- возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове,
- на Михайловской площади в Киеве.
В рамках празднования между этими городами проведут телемост "Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное".
Состоятся демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники. Пройдут церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланированы выступления военных оркестров,
– рассказали в Минобороны.
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Как будут праздновать 30-летие ВСУ
- В Харькове состоится военный марш и передача техники боевым бригадам – 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Казак-2М1".
- В Одессе министр обороны Алексей Резников примет участие в церемонии включения в состав Военно-морских сил 2 патрульных катеров типа "Айленд", а также передачи другой техники.
- В Краматорске к телемосту присоединится командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк. 34 единицы ББКМ "Казак-2М1" торжественно передадут военным.
- В Житомирской области Воздушным силам ВСУ передадут вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и АН-26.
- Во Львове, Киеве и Одессе представители ВСУ получат в свое распоряжение 15, 13 и 12 единиц многоцелевых автомобилей HMMWV.
Какие группы будут выступать
- В Харькове выступит группа "Друга Ріка",
- в Одессе – Pianoбой,
- в Краматорске – "Брутто",
- во Львове – "Скай",
- в Киеве – "Антитела".
В 18:00 всех присутствующих будут угощать армейской кашей и чаем.
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