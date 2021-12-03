Он заявил, что хочет увеличить зарплату "как минимум на 30%". Соответствующее заявление министр сделал во время часа вопросов правительству в парламенте 3 декабря.

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Минобороны хочет поднять зарплаты военным, но денег нет

Алексей Резников заявил, что на первый план должна выйти "прозрачная система управления карьерой военного, которая привязана не к должности, а к воинскому званию".

По словам министра, к званию также должна быть привязана базовая ставка. Также будут пересмотрены штатно-должностные категории: "Чтобы работу лейтенантов или капитанов не выполняли полковники".

Глава Минобороны заявил, что:

"Сегодня в среднем солдат получает 10 тысяч 200 гривен;

а средняя минимальная возможность зарабатывать – 14 тысяч 300 гривен".

Поэтому как минимум моя задача на 30% увеличить такую ​​возможность,

– заявил Резников.

Глава Министерства обороны заявил: "Для того, чтобы это произошло в 2022 году, нужно плюс 18 миллиардов гривен. Их, к сожалению, сегодня в госбюджете нет, поэтому мы будем искать компромиссные решения: в течение 3 лет выстроим модель понятную, прозрачную, а самое главное – справедливую".

Более того, министр обороны объяснил, что в 2022 году бюджет Минобороны будет самым большим за всю историю независимой Украины:

объем расходов по сравнению с первым чтением увеличен на 2,5 миллиарда гривен;

в целом бюджет составит более 148 миллиардов гривен.

Это, по словам министра, позволит гарантировать людям выплату денег и некоторые повышения. Алексей Резников пояснил, что внедрение реформы займет не менее 3 лет.

Кратко о заявлениях по зарплате военнослужащим