Он заявил, что хочет увеличить зарплату "как минимум на 30%". Соответствующее заявление министр сделал во время часа вопросов правительству в парламенте 3 декабря.
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Минобороны хочет поднять зарплаты военным, но денег нет
Алексей Резников заявил, что на первый план должна выйти "прозрачная система управления карьерой военного, которая привязана не к должности, а к воинскому званию".
По словам министра, к званию также должна быть привязана базовая ставка. Также будут пересмотрены штатно-должностные категории: "Чтобы работу лейтенантов или капитанов не выполняли полковники".
Глава Минобороны заявил, что:
- "Сегодня в среднем солдат получает 10 тысяч 200 гривен;
- а средняя минимальная возможность зарабатывать – 14 тысяч 300 гривен".
Поэтому как минимум моя задача на 30% увеличить такую возможность,
– заявил Резников.
Глава Министерства обороны заявил: "Для того, чтобы это произошло в 2022 году, нужно плюс 18 миллиардов гривен. Их, к сожалению, сегодня в госбюджете нет, поэтому мы будем искать компромиссные решения: в течение 3 лет выстроим модель понятную, прозрачную, а самое главное – справедливую".
Более того, министр обороны объяснил, что в 2022 году бюджет Минобороны будет самым большим за всю историю независимой Украины:
- объем расходов по сравнению с первым чтением увеличен на 2,5 миллиарда гривен;
- в целом бюджет составит более 148 миллиардов гривен.
Это, по словам министра, позволит гарантировать людям выплату денег и некоторые повышения. Алексей Резников пояснил, что внедрение реформы займет не менее 3 лет.
Кратко о заявлениях по зарплате военнослужащим
- 2 декабря Верховная Рада окончательно проголосовала за бюджет-2022. В частности, в нем расходы на национальную безопасность и оборону повысили на 3,7 миллиарда, в частности, на Вооруженные силы Украины – 2,5 миллиарда.
- Перед назначением Алексея Резникова министром представитель президента объяснял, что задача Алексея Резникова – обеспечение армии. В частности, президент ставил задачу, "чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты".
- До этого Ирина Верещук заявила, что зарплата военного должна быть как минимум 25 тысяч гривен.