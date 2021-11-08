За этот месяц чиновник планирует не только провести аудит министерства, но и полностью войти в положение дел. Об этом рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров.

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Задания Резникова в Минобороны

По словам пресс-секретаря президента, главная задача Алексея Резникова на ближайшее время – понять, как функционирует ведомство.

А потом – обеспечение армии. Мне кажется, президент именно такую ​​задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты,

– рассказал Сергей Никифоров.

Он отметил, что все эти задачи не только ставил президент, но озвучивал и сам Алексей Резников перед голосованием в Верховной Раде.

Коротко об Алексее Резникове