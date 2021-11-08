За цей місяць урядовець планує не лише провести аудит міністерства, в й повністю увійти в стан справ. Про це розповів речник президента України Сергій Никифоров.

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Завдання Резнікова в Міноборони

За словами прессекретаря президента, головне завдання Олексія Резнікова на найближчий час – зрозуміти, як функціонує відомство.

А потім – забезпечення армії. Мені здається, президент саме таке завдання ставив, щоб український військовослужбовець був взутий, одягнений, щоб він харчувався добре, щоб у нього було матеріальне забезпечення хороше, конкурентні зарплати,

– розповів Сергій Никифоров.

Він зауважив, що всі ці завдання не лише ставив президент, а й озвучував сам Олексій Резніков перед голосуванням у Верховній Раді.

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