За цей місяць урядовець планує не лише провести аудит міністерства, в й повністю увійти в стан справ. Про це розповів речник президента України Сергій Никифоров.
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Завдання Резнікова в Міноборони
За словами прессекретаря президента, головне завдання Олексія Резнікова на найближчий час – зрозуміти, як функціонує відомство.
А потім – забезпечення армії. Мені здається, президент саме таке завдання ставив, щоб український військовослужбовець був взутий, одягнений, щоб він харчувався добре, щоб у нього було матеріальне забезпечення хороше, конкурентні зарплати,
– розповів Сергій Никифоров.
Він зауважив, що всі ці завдання не лише ставив президент, а й озвучував сам Олексій Резніков перед голосуванням у Верховній Раді.
Коротко про Олексія Резнікова
- Це новий міністр оборони України від 4 листопада 2021 року. До цього протягом 2020 – 2021 років працював віцепрем'ром – міністром реінтеграції окупованих територій.
- Олексій Резніков родом зі Львова. До появи в уряді він був відомий своєю юридичною діяльністю, участі в переговорному процесі в Мінську.
- Також раніше був у команді Віталій Кличка. Резніков встиг попрацювати секретарем Київської міськради та заступником голови КМДА.