На посаду міністра оборони Олексія Резнікова рекомендував Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Варто знати З віцепрем'єра – у Міноборони: біографія Олексія Резнікова
Резніков став новим міністром оборони
На посаді міністра оборони Резніков змінив Андрія Тарана, якого напередодні Верховна Рада відправила у відставку.
Перед голосуванням Резніков виступив перед народними депутатами та представив програму своєї діяльності на посаді голови Міноборони. Серед основних пунктів – підвищення якості управління, зміна підходу до кадрових питань та забезпечення синергії дій між міністерствами.
Резніков відзначив, що армія в Україні користується найбільшим рівнем довіри. Однак в нашому суспільстві, за його словами, і досі не сформоване цілісне уявлення про те, яка система оборони потрібна. За словами ексміністра реінтеграції, діяльність Міністерства оборони є доволі важливою.
Результати діяльності міністерства впливають на весь сектор та позначаються на стійкості державі в цілому. Тому я приймаю представлення на цю посаду (міністра оборони – 24 канал) як велику честь та водночас розумію всю вагу відповідальності,
– заявив Резніков
Призначення Олексія Резнікова на нову посаду привітав президент Володимир Зеленський, який був присутнім на голосуванні. Новий міністр оборони одразу після голосування склав присягу перед нардепами.
Присяга Олексія Резнікова: дивіться відео
Заява про звільнення Резнікова
- 1 листопада представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Олексій Резніков написав заяву про відставку з посади віцепрем'єра за власним бажанням. Після цього документ зареєстрували в Апараті Верховної Ради.
- Раніше ЗМІ писали, що Володимир Зеленський погодив кандидатуру Резнікова на пост нового очільника Міноборони.
- Згодом заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила 24 каналу цю інформацію, додавши, що призначення планують обговорити 1 листопада на засіданні фракції.
- Верховна Рада прийняла заяву Резнікова. Відставку голови Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій підтримали 329 народних обранців.
Що відомо про Олексія Резнікова
Джерело: Вікіпедія
- Міністр родом зі Львова. Закінчив юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка.
- Працював юристом. У 2004 році був одним із захисників тоді ще кандидата на посаду президента України Віктора Ющенка. Саме він на тлі Помаранчевої революції представляв його у Верховному Суді у справі про визнання виборів недійсними.
- У 2008 році його обрали депутатом Київської міської ради. Там Резніков протримався декілька скликань.
- Восени 2019 року увійшов у склад Тристоронньої контактної групи у Мінську.
- Віцепрем'єром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій був від початку березня 2020 року.