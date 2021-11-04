На посаду міністра оборони Олексія Резнікова рекомендував Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Варто знати З віцепрем'єра – у Міноборони: біографія Олексія Резнікова

Резніков став новим міністром оборони

На посаді міністра оборони Резніков змінив Андрія Тарана, якого напередодні Верховна Рада відправила у відставку.

Перед голосуванням Резніков виступив перед народними депутатами та представив програму своєї діяльності на посаді голови Міноборони. Серед основних пунктів – підвищення якості управління, зміна підходу до кадрових питань та забезпечення синергії дій між міністерствами.

Резніков відзначив, що армія в Україні користується найбільшим рівнем довіри. Однак в нашому суспільстві, за його словами, і досі не сформоване цілісне уявлення про те, яка система оборони потрібна. За словами ексміністра реінтеграції, діяльність Міністерства оборони є доволі важливою.

Результати діяльності міністерства впливають на весь сектор та позначаються на стійкості державі в цілому. Тому я приймаю представлення на цю посаду (міністра оборони – 24 канал) як велику честь та водночас розумію всю вагу відповідальності,

– заявив Резніков

Призначення Олексія Резнікова на нову посаду привітав президент Володимир Зеленський, який був присутнім на голосуванні. Новий міністр оборони одразу після голосування склав присягу перед нардепами.

Присяга Олексія Резнікова: дивіться відео

Зверніть увагу! Відставку Андрія Тарана з посади міністра оборони на засіданні парламенту 3 листопада підтримав 341 народний обранець.

Заява про звільнення Резнікова

Що відомо про Олексія Резнікова

Джерело: Вікіпедія