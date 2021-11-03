Відповідне рішення підтримали під час засідання у середу, 3 листопада. Руслан Стефанчук повідомив, що свій голос "за" віддав 341 народний депутат.

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Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформили постанову за наслідком прийнятого нами рішення,

– зазначив спікер.

Зауважте, про звільнення Андрія Тарана з посади очільника Міноборони говорили протягом останніх місяців. Результатами його роботи незадоволені були практично усі.



Рада звільнила Тарана з посади міністра оборони / Скриншот

Резніков замінить Тарана

Олександр Качура заявив, що під час засідання фракції "Слуга народу" схвалила рішення підтримати кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Він 1 листопада подав у відставку з посади віцепрем'єр-міністра. Згодом, 3 листопада, народні депутати відправили його у відставку, віддавши 329 голосів

Зверніть увагу! За звільнення голосували 3 листопада. За призначення – 4 листопада.

Рада відправила Тарана у відставку: дивіться відео