Відповідне рішення підтримали під час засідання у середу, 3 листопада. Руслан Стефанчук повідомив, що свій голос "за" віддав 341 народний депутат.

Читайте також "Сприйняв призначення як честь": оприлюднили заяву Тарана про відставку

Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформили постанову за наслідком прийнятого нами рішення,
– зазначив спікер.

Зауважте, про звільнення Андрія Тарана з посади очільника Міноборони говорили протягом останніх місяців. Результатами його роботи незадоволені були практично усі.


Рада звільнила Тарана з посади міністра оборони / Скриншот

Резніков замінить Тарана

Рада відправила Тарана у відставку: дивіться відео