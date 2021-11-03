Текст заяви опублікував нардеп від "Слуга народу" Олександр Качура у своєму телеграмі.

Важливо Призначення Резнікова міністром оборони може стати сигналом для Росії і Заходу

У заяві про відставку Андрій Таран подякував за довіру президенту Володимиру Зеленському, Верховній Раді та Кабміну.

Я сприйняв це призначення як велику честь і можливість служити Україні і період складних випробувань. Будучи людиною військовою, я звик працювати там, де мої знання і навички принесуть найбільшу користь,

– зауважив Таран.

Наприкінці звернення він попросив прийняти його заяву про відставку.



Таран написав заяву про відставку / Фото з телеграм-каналу "Правда Качури"

Хто може очолити Міноборони

Раніше Качура повідомив, що під час засідання фракції "Слуга народу" схвалила рішення підтримати кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Цю інформацію підтвердив і журналіст Юрій Бутусов. За його словами Володимир Зеленський вже погодив кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Кадрові зміни в Кабміні

Останніми днями в уряді міністри все частіше подають у відставку. Лише напередодні заяви на звільнення написали: