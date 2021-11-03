Текст заяви опублікував нардеп від "Слуга народу" Олександр Качура у своєму телеграмі.
Важливо Призначення Резнікова міністром оборони може стати сигналом для Росії і Заходу
У заяві про відставку Андрій Таран подякував за довіру президенту Володимиру Зеленському, Верховній Раді та Кабміну.
Я сприйняв це призначення як велику честь і можливість служити Україні і період складних випробувань. Будучи людиною військовою, я звик працювати там, де мої знання і навички принесуть найбільшу користь,
– зауважив Таран.
Наприкінці звернення він попросив прийняти його заяву про відставку.
Таран написав заяву про відставку / Фото з телеграм-каналу "Правда Качури"
Хто може очолити Міноборони
Раніше Качура повідомив, що під час засідання фракції "Слуга народу" схвалила рішення підтримати кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.
Цю інформацію підтвердив і журналіст Юрій Бутусов. За його словами Володимир Зеленський вже погодив кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.
Кадрові зміни в Кабміні
Останніми днями в уряді міністри все частіше подають у відставку. Лише напередодні заяви на звільнення написали:
- перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Олексій Любченко.
- віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський,
- віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.