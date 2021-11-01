Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше Резніков подав у відставку з посади віцепрем'єра: його мають призначити міністром оборони

Уруський написав заяву за власним бажанням

Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням,

– повідомив Мельничук.

Зазначимо, що 1 листопада у відставку з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції окупованих територій подав Олексій Резніков. Як повідомляли раніше, саме Резніков є головним претендентом на посаду міністрі оборони – замість Андрія Тарана.

Ба більше, за інформацією журналіста Юрія Бутусова, президент Зеленський навіть затвердив кандидатуру Резнікова на главу Міноборони.

З кандидатурами нових міністрів вже визначились

Тим часом ЗМІ інформують, що у "Слузі народу" вже визначились з кандидатурами нових міністрів.

Які зміни очікують в Кабміні:

У крісло міністра екології замість Романа Абрамовського, що написав заяву про відставку, можуть призначити його заступника Руслана Стрільця;

міністром оборони Андрія Тарана замінять на віцепрем'єра Олексія Резнікова;

на посаду Резнікова претендує нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук;

віцепрем'єром замість Олега Уруського може стати голова Державної митної служби Павло Рябікін.

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Що відомо про Олега Уруського:

Народився у 1963 році у Чорткові Тернопільської області.

Випускник Київського вищого військового авіаційного училища.

Доктор технічних наук.

До 1996 року був головою правління Державного космічного агентства України.

У 1996 – 2000 роках очолював управління апарату РНБО.

У 2003 – 2005 роках був керівником відділу секретаріату уряду України.

У 2005 році – перший заступник міністра промислової політики.

У 2020 році став віцепрем'єром.

Текст публікації Тараса Мельничука:

Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.