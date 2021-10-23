Кандидати на посади міністрів
Команді президента буцімто не вдалося залучити кадри "зі сторони", тобто спеціалістів, які не є чинними політиками або чиновниками. Через це кадрові питання відбуваються шляхом переміщення посадовців всередині системи.
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За такою схемою, посаду міністра оборони буцімто запропонували очільнику Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Олексію Резнікову. Натомість на його місце призначать нардепку від "Слуги народу" Ірину Верещук.
Міністерку соціальної політики Марію Лазебну планують відставити й запропонувати її посаду очільнику митниці Павлу Рябікіну.
Зауважимо, журналіст Віталій Глагола повідомив, що Рябікін планує піти з посади голови Державної митної служби вже впродовж місяця. Редакція 24 каналу сконтактувалася з пресслужбою митниці, але наразі цю інформацію не змогли ні підтвердити, ні спростувати
- Про відставки в уряді ЗМІ пишуть вже кілька місяців. Прізвища називають різні. Наприкінці вересня нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що змінити можуть очільників 3 – 4 міністерств.
- Серед тих, кого невдовзі можуть усунути, є міністр юстиції Денис Малюська, очільник міністра зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр економіки Олексій Любченко та очільник міноборони Андрій Таран.
- Керівник Міністерства захисту довкілля Роман Абрамовський вже написав заяву про звільнення.
- Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, що підстав для кадрових змін в уряді немає. Абрамовський, за його словами, – виняток. Адже він сам вирішив піти з посади.