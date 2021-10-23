Кандидати на посади міністрів

Команді президента буцімто не вдалося залучити кадри "зі сторони", тобто спеціалістів, які не є чинними політиками або чиновниками. Через це кадрові питання відбуваються шляхом переміщення посадовців всередині системи.

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За такою схемою, посаду міністра оборони буцімто запропонували очільнику Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Олексію Резнікову. Натомість на його місце призначать нардепку від "Слуги народу" Ірину Верещук.

Міністерку соціальної політики Марію Лазебну планують відставити й запропонувати її посаду очільнику митниці Павлу Рябікіну.

Зверніть увагу! Видання стверджує, що усі троє кандидатів не були в захваті від таких пропозицій. Їм дали час подумати до 25 жовтня.

Зауважимо, журналіст Віталій Глагола повідомив, що Рябікін планує піти з посади голови Державної митної служби вже впродовж місяця. Редакція 24 каналу сконтактувалася з пресслужбою митниці, але наразі цю інформацію не змогли ні підтвердити, ні спростувати

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