Про те, що Абрамовський вирішив звільнитися, видання пише з посиланням на слова глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамію. Нардеп заявив, що на власні очі бачив, як міністр писав заяву про відставку.

Раніше Напевне, він напише заяву, – Гетманцев про відставку міністра екології Абрамовського

Заява про відставку від Абрамовського

Я бачив, що він (Абрамовський – 24 канал) написав заяву (про відставку – 24 канал). Я заходив якраз до голови (Верховної Ради – 24 канал), і він виходив,

– розповів Арахамія.

Глава фракції "слуг" додав, що Абрамовський вирішив піти з посади міністра екології за власним бажанням.

Водночас Арахамія переконаний, що за відставку глави відомства в парламенті буде достатня кількість голосів. Головною претензією до його роботи є вкрай висока корумпованість екоінспекції в регіонах. "Точно знайдуться голоси. Ви ж пам'ятаєте, що у нас за антиолігархічними законами завжди є баталії. Там була претензія: екоінспекція в регіонах – дуже корумпована", – уточнив нардеп.

Важливо! Редакція 24 каналу намагається сконтактуватися з Романом Абрамовським, аби дізнатися. чи справді він написав заяву про відставку.

Хто може стати новим міністром екології

Очільник фракції "Слуга народу" також повідомив, що кандидата на посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів у політсили наразі немає. За словами нардепа, співбесіди були, однак гідного кандидата не знайшли. Хто подавався на посаду, Арахамія не уточнив.

Поки у нас немає кандидата, буде виконувач обов'язків – хтось, кого визначить уряд, а далі через тиждень або 10 днів ми визначимося,

– наголосив депутат.

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