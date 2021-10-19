Про те, що Абрамовський вирішив звільнитися, видання пише з посиланням на слова глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамію. Нардеп заявив, що на власні очі бачив, як міністр писав заяву про відставку.
Раніше Напевне, він напише заяву, – Гетманцев про відставку міністра екології Абрамовського
Заява про відставку від Абрамовського
Я бачив, що він (Абрамовський – 24 канал) написав заяву (про відставку – 24 канал). Я заходив якраз до голови (Верховної Ради – 24 канал), і він виходив,
– розповів Арахамія.
Глава фракції "слуг" додав, що Абрамовський вирішив піти з посади міністра екології за власним бажанням.
Водночас Арахамія переконаний, що за відставку глави відомства в парламенті буде достатня кількість голосів. Головною претензією до його роботи є вкрай висока корумпованість екоінспекції в регіонах. "Точно знайдуться голоси. Ви ж пам'ятаєте, що у нас за антиолігархічними законами завжди є баталії. Там була претензія: екоінспекція в регіонах – дуже корумпована", – уточнив нардеп.
Хто може стати новим міністром екології
Очільник фракції "Слуга народу" також повідомив, що кандидата на посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів у політсили наразі немає. За словами нардепа, співбесіди були, однак гідного кандидата не знайшли. Хто подавався на посаду, Арахамія не уточнив.
Поки у нас немає кандидата, буде виконувач обов'язків – хтось, кого визначить уряд, а далі через тиждень або 10 днів ми визначимося,
– наголосив депутат.
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