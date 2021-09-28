Відтак, останніми днями список кандидатів на "виліт" дещо змінився. Втриматися у своєму кріслі може очільник Міноборони Андрій Таран, результатами роботи якого незадоволені практично усі.

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Кандидати на "виліт" з Кабінету міністрів

Водночас найбільш ймовірними кандидатами на звільнення є троє міністрів:

Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна;

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський;

Керівник Міністерства захисту довкілля Роман Абрамовський.

Однак до наступного тижня перелік кандидатів на "виліт" може зазнати змін.

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"Слуги" представлять список на звільнення