Відтак, останніми днями список кандидатів на "виліт" дещо змінився. Втриматися у своєму кріслі може очільник Міноборони Андрій Таран, результатами роботи якого незадоволені практично усі.
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Кандидати на "виліт" з Кабінету міністрів
Водночас найбільш ймовірними кандидатами на звільнення є троє міністрів:
- Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна;
- Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський;
- Керівник Міністерства захисту довкілля Роман Абрамовський.
Однак до наступного тижня перелік кандидатів на "виліт" може зазнати змін.
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"Слуги" представлять список на звільнення
- Давид Арахамія повідомив, що під час виїзного засідання "Слуг народу" обговорять питання змін у Кабінеті Міністрів України.
- За словами голови президентської фракції, по приїзду анонсують список кандидатів, тоді зберігати це у секреті вже не буде сенсу.