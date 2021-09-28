Следовательно, в последние дни список кандидатов на "вылет" несколько поменялся. Удержаться в своем кресле может глава Минобороны Андрей Таран, результатами работы которого недовольны практически все.
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Кандидаты на "вылет" из Кабинета министров
В то же время наиболее вероятными кандидатами на увольнение являются трое министров:
- Глава Минсоцполитики Марина Лазебная;
- Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский;
- Руководитель Министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский.
Однако до следующей недели перечень кандидатов на "вылет" может претерпеть изменения.
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"Слуги" представят список на увольнение
- Давид Арахамия сообщил, что во время выездного заседания "Слуг народа" 1 – 3 октября обсудят вопрос изменений в Кабинете министров Украины.
- По словам главы президентской фракции, по приезду анонсируют список кандидатов, тогда хранить это в секрете уже не будет смысла.