Следовательно, в последние дни список кандидатов на "вылет" несколько поменялся. Удержаться в своем кресле может глава Минобороны Андрей Таран, результатами работы которого недовольны практически все.

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Кандидаты на "вылет" из Кабинета министров

В то же время наиболее вероятными кандидатами на увольнение являются трое министров:

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная;

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский;

Руководитель Министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

Однако до следующей недели перечень кандидатов на "вылет" может претерпеть изменения.

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"Слуги" представят список на увольнение