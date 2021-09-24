Такую информацию заместитель главы фракции Евгения Кравчук озвучила в эфире программы "Перекрестный допрос" Екатерины Соляр на 24 канале. О каких именно министерствах говорится – не сказала.

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"Есть планы в нескольких министерствах. В 3 – 4 ведомствах могут быть сменены лидеры", – заявила Кравчук.

Она не назвала фамилии этих министров, объяснив тем, что огласка плохо влияет на работу.

Не могу назвать фамилии. Я знаю их, но не хотела бы анонсировать,

– подчеркнула Кравчук.

"Арахамия правильно говорит, что как только звучат какие – то фамилии – у человека появляются проблемы в работе", – отметила заместитель председателя фракции.

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