Депутат считает, что в начале октября украинцы будут иметь новое правительство. По его словам, некоторые министры останутся, но большинство – обновят в соответствии с новыми задачами и целями.

Ранее Зеленский не исключает будущие отставки в Кабмине

Шмыгаля, вероятно, заменят

По словам Дунды, премьер-министра также заменят. Нардеп пояснил, что Шмыгаль занимался развитием экономики во время кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Теперь задачи изменились.

У нас есть уже немножко другая задача, это – выход из коронакризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых, это вопрос безопасности, который стал на повестке дня самым важным,

– сказал Дунда.

Правда, политик подчеркнул, что его слова – это впечатление от последних событий.

К правительству – высокие требования

Надо понимать, как подчеркнул нардеп, что изменились экономические обстоятельства. Они вообще другие, чем были год назад. Поскольку Украина подписала соответствующие соглашения и договорились о сотрудничестве с США – их надо выполнять. Это ставит высокие требования к правительству – в том числе и к Верховной Раде, но прежде всего к исполнительной власти.

Они справились со своей задачей, но мы говорим о развитии и дальнейшем сотрудничестве с США. Это немного другая задача. Для каждого правительства, министра есть свое время,

– отметил "слуга".

"Тот Кабмин, который есть сейчас, работал во время коронакризиса. Он удерживал ситуацию не в самом худшем состоянии и не в самом лучшем – в среднем, чтобы экономика не упала", – сказал Дунда.

Ситуация станет понятной через 2 недели

По его словам, в ближайшие 1 – 2 недели никто не даст истинного варианта, в котором Украина будет двигаться. "Я думаю, что к предстоящей пленарной недели, мы поймем, как Офис Президента и власть предлагает двигаться и выполнять эти задачи", – добавил Дунда.

"Слуга" Дунда прокомментировал слухи об отставке Кабмина: смотрите видео

Слухи об отставке Кабмина: основное