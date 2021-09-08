Депутат считает, что в начале октября украинцы будут иметь новое правительство. По его словам, некоторые министры останутся, но большинство – обновят в соответствии с новыми задачами и целями.
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Шмыгаля, вероятно, заменят
По словам Дунды, премьер-министра также заменят. Нардеп пояснил, что Шмыгаль занимался развитием экономики во время кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Теперь задачи изменились.
У нас есть уже немножко другая задача, это – выход из коронакризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых, это вопрос безопасности, который стал на повестке дня самым важным,
– сказал Дунда.
Правда, политик подчеркнул, что его слова – это впечатление от последних событий.
К правительству – высокие требования
Надо понимать, как подчеркнул нардеп, что изменились экономические обстоятельства. Они вообще другие, чем были год назад. Поскольку Украина подписала соответствующие соглашения и договорились о сотрудничестве с США – их надо выполнять. Это ставит высокие требования к правительству – в том числе и к Верховной Раде, но прежде всего к исполнительной власти.
Они справились со своей задачей, но мы говорим о развитии и дальнейшем сотрудничестве с США. Это немного другая задача. Для каждого правительства, министра есть свое время,
– отметил "слуга".
"Тот Кабмин, который есть сейчас, работал во время коронакризиса. Он удерживал ситуацию не в самом худшем состоянии и не в самом лучшем – в среднем, чтобы экономика не упала", – сказал Дунда.
Ситуация станет понятной через 2 недели
По его словам, в ближайшие 1 – 2 недели никто не даст истинного варианта, в котором Украина будет двигаться. "Я думаю, что к предстоящей пленарной недели, мы поймем, как Офис Президента и власть предлагает двигаться и выполнять эти задачи", – добавил Дунда.
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Слухи об отставке Кабмина: основное
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно заявил, что в конце сентября 2021 года можно ожидать ротации в украинском правительстве. Депутаты даже подготовили "внутренний рейтинг" всех членов Кабмина.
- СМИ предполагали, что в отставку могут отправить министра обороны Андрея Тарана, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра социальной политики Марину Лазебную.
- Правда, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила, что отставки возможны, но какие-то заявления по этому поводу не поступали.