Об этом президент рассказал в интервью на одном из украинских телеканалов. Вместе с главой государства на вопросы отвечала его жена Елена.
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Министры начинают говорить, когда им нечего показать, – Зеленский
Я считаю, что проблема тех или иных министров в том, что они начинают много говорить, когда им нечего показать. Да, есть определенные менеджеры в нашей стране сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас на это нет времени,
– сказал Зеленский.
Относительно работы парламента, то президент подчеркнул, что законодатели должны выполнять свою работу, то есть писать законы и прислушиваться к главе государства.
"А не наоборот – бороться с президентом, с той или иной реформой, антикоррупционной, земельной, банковской и т.д.", – отметил Зеленский.
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Последним в правительстве Шмыгаля заменили главу МВД
Отметим, что последним кадровым изменением в правительстве Дениса Шмыгаля стала отставка министра внутренних дел Арсена Авакова. Его на должности заменил нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.