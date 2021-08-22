Про це президент розповів в інтерв'ю на одному з українських телеканалів. Разом з главою держави на питання відповідала його дружина Олена.
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Міністри починають говорити, коли їм нема що показати, – Зеленський
Я вважаю, що це проблема тих чи інших міністрів у тому, що вони починають багато говорити, коли їм нема що показати. Так, є певні менеджери в нашій країні сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватись. У нас на це нема часу,
– сказав Зеленський.
Щодо роботи парламенту, то президент наголосив, що законодавці мають виконувати свою роботу, тобто писати закони та прислухатись до глави держави.
"А не навпаки – боротись з президентом, з тією чи іншою реформою, антикорупційною, земельною, банківської і так далі", – зауважив Зеленський.
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Останнім в уряді Шмигаля замінили главу МВС
Зазначимо, що останньою кадровою зміною в уряді Дениса Шмигаля стала відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Його на посаді замінив нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський.