Депутат вважає, що на початку жовтня українці матимуть новий уряд. За його словами, деякі міністри залишаться, але більшість – оновлять відповідно до нових завдань та цілей.
Раніше Зеленський не виключає майбутні відставки у Кабміні
Шмигаля, ймовірно, замінять
За словами Дунди, прем'єр-міністра також замінять. Нардеп пояснив, що Шмигаль займався розвитком економіки під час кризи, що спричинила пандемія коронавірусу. Тепер завдання змінились.
У нас є вже трошки інше завдання, це – вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге, це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим,
– сказав Дунда.
Щоправда, політик наголосив, що його слова – це враження від останніх подій.
Чутки про відставку Кабміну: основне
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно заявив, що наприкінці вересня 2021 року можна очікувати ротації в українському уряді. Депутати навіть підготували "внутрішній рейтинг" усіх членів Кабміну.
- ЗМІ припускали, що у відставку можуть відправити міністра оборони Андрія Тарана, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського і міністра соціальної політики Марину Лазебну.
- Щоправда, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук говорила, що відставки можливі, але якісь заяви з цього приводу не надходили.