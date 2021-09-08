Депутат вважає, що на початку жовтня українці матимуть новий уряд. За його словами, деякі міністри залишаться, але більшість – оновлять відповідно до нових завдань та цілей.

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Шмигаля, ймовірно, замінять

За словами Дунди, прем'єр-міністра також замінять. Нардеп пояснив, що Шмигаль займався розвитком економіки під час кризи, що спричинила пандемія коронавірусу. Тепер завдання змінились.

У нас є вже трошки інше завдання, це – вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге, це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим,

– сказав Дунда.

Щоправда, політик наголосив, що його слова – це враження від останніх подій.

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