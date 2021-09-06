Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Як вона зауважила, кадрові питання будуть більш вірогідними на наступному пленарному тижні.

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За словами Кравчук, щодо кадрових змін в уряді наразі немає ні заяв від міністрів, ні подання від глави Кабміну Дениса Шмигаля. Водночас найближчими днями не заплановане засідання фракції, де б могли обговорити це питання.

Як розповіла нардепка, такі рішення ухвалюють колегіально. Дуже часто на засідання "Слуги народу" приходить і Володимир Зеленський, особливо якщо мовиться про можливі кадрові зміни.

Поки що жодних заяв не надходило,
– заявила депутатка.

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Що цьому передувало

  • "Слуга народу" Ірина Верещук наприкінці липня заявила, що восени в уряді можуть відбутися кадрові перестановки. За її словами, обговорювали звільнення одразу кількох міністрів.
  • Нардеп Юрій Камельчук розповів, що у відставку можуть відправити міністра оборони Андрія Тарана, главу Мінсоцполітики Марину Лазебну і віцепрем'єра Олега Уруського. До роботи кожного із них у "Слуги народу" є претензії.
  • Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук 2 вересня заявив, що звільнити можуть міністра економіки Ігоря Петрашка та очільника Мінфіну Сергія Марченка.