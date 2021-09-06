Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Как она отметила, кадровые вопросы будут более вероятными на следующей пленарной неделе.
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По словам Кравчук, относительно кадровых изменений в правительстве пока нет ни заявлений от министров, ни от главы Кабмина Дениса Шмыгаля. В то же время в ближайшие дни не запланировано заседание фракции, где бы могли обсудить этот вопрос.
Как рассказала нардеп, такие решения принимают коллегиально. Очень часто на заседание "Слуги народа" приходит и Владимир Зеленский, особенно если речь идет о возможных кадровых изменениях.
Пока никаких заявлений не поступало,
– заявила депутат.
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Что этому предшествовало
- "Слуга народа" Ирина Верещук в конце июля заявила, что осенью в правительстве могут произойти кадровые перестановки. По ее словам, обсуждали увольнение сразу нескольких министров.
- Нардеп Юрий Камельчук рассказал, что в отставку могут отправить министра обороны Андрея Тарана, главу Минсоцполитики Марину Лазебную и вице-премьера Олега Уруского. К работе каждого из них у "Слуги народа" есть претензии.
- Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук 2 сентября заявил, что уволить могут министра экономики Игоря Петрашко и главу Минфина Сергея Марченко.