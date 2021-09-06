Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Как она отметила, кадровые вопросы будут более вероятными на следующей пленарной неделе.

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По словам Кравчук, относительно кадровых изменений в правительстве пока нет ни заявлений от министров, ни от главы Кабмина Дениса Шмыгаля. В то же время в ближайшие дни не запланировано заседание фракции, где бы могли обсудить этот вопрос.

Как рассказала нардеп, такие решения принимают коллегиально. Очень часто на заседание "Слуги народа" приходит и Владимир Зеленский, особенно если речь идет о возможных кадровых изменениях.

Пока никаких заявлений не поступало,

– заявила депутат.

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