Нардепка отметила, что, в частности рассматривают вопрос смены главы Минобороны, Минюста и Минкульта. Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов.

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Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого характера. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут,

– сказала "слуга народа".

Решать будет президент и премьер

Ирина Верещук отметила, что окончательное решение о перестановках в правительстве принадлежит президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю.

Премьеру – если мы говорим о, например, министре юстиции или культуры, и президенту – когда речь идет о министре обороны, это исключительно его прерогатива вносить представление,

– объяснила нардеп.

Обратите внимание! В июле произошли кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел. Денис Монастрырский заменил Арсена Авакова на посту главы МВД.

Назначение Монастырского: кратко

Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.

Верховная Рада проголосовала за его увольнение. Он в парламент не пришел.

Дениса Монастырского министром внутренних дел назначили 16 июля.

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