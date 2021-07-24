Об этом министр юстиции заявил в эфире одного из телеканалов. Так он ответил на вопрос: что будет, если Рада или правительство решат отправить его в отставку.

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"Я за кресло не держусь"

Малюська отметил, что сейчас идет много слухов об его отставке.

"Я всегда, с первого дня, говорил сразу, что я за кресло не держусь. Решением парламента, я безусловно, уйду в отставку", – подчеркнул министр.

Правда, по его словам, есть еще 3 человека, слов которых достаточно, чтобы он "сразу написал заявление и уже собирал вещи". Говорится о президенте Владимире Зеленском , премьере Денисе Шмыгале и жене главы Минюста.

"Со всеми названными людьми не было таких разговоров", – утверждает Малюська.

Он добавил: нет незаменимых людей, а "есть команда, есть Минюст, и Минюст – сильный, ведь там создали очень хорошую команду".

Но тем не менее, разговоров об отставке не было, просьб – не было. Я пока еще чувствую в себе силы немножко поработать,

– говорит чиновник.

По его словам, после того, как он уйдет в отставку, он может ориентировочно на неделю поехать отдохнуть на море с семьей. Работать в другом городе – потом, но если будет желание кого-то из вышеуказанных лиц: жены, Зеленского или Шмыгаля.

Возможная отставка малюська: что известно

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в эфире одного из телеканалов заявил, что у депутатского корпуса Верховной Рады есть претензии и вопросы, в частности, к работе Дениса Малюськи.

Как пояснил Качура, хозяйство Минюста – очень большое, и это не только тюрьмы и камеры предварительного заключения, в которых происходит ремонт. Это гораздо больше, и нужно, чтобы там происходили системные изменения.

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