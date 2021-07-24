Про це міністр юстиції заявив у ефірі одного з телеканалів. Так він відповів на питання: що буде, якщо Рада або уряд вирішиать відправити його у відставку.

До теми Рада має претензії до 3 міністрів: анонсували кадрові зміни

"Я за крісло не тримаюся"

Малюська зауважив, що зараз йде багато чуток щодо його відставки.

"Я завжди, з першого дня, говорив одразу, що я за крісло не тримаюся. Рішенням парламенту, я безумовно, піду у відставку", – наголосив міністр.

Щоправда, за його словами є ще 3 людини, слів яких достатньо, щоб він "одразу написав заяву і вже збирав речі". Мовиться про президента Володимира Зеленського, премєра Дениса Шмигаля та дружину голови Мін'юсту.

"З усіма названими людьми не було таких розмов", – підкреслив Малюська.

Він додав: немає незамінних людей, натомість “є команда, є Мін'юст, і Мін'юст – сильний, адже там створили дуже гарну команду”.

Але менше з тим, розмов про відставку не було, прохань – не було. Я поки що ще відчуваю у собі сили трошки попрацювати,

– зазначив чиновник.

За його словами, після того, як він піде у відставку, він може орієнтовно на тиждень поїхати відпочити на море із сім'єю. Працювати в іншому місті – потім, але якщо буде бажання когось із вищевказаних осіб: дружини, Зеленського або Шмигаля.

Імовірна відставка Малюськи: що відомо

Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура у ефірі одного з телеканалів заявив, що у депутатського корпусу Верховної Ради є претензії та запитання, зокрема, до роботи Дениса Малюськи.

Як пояснив Качура, господарство Мін'юсту – дуже велике, і це не лише в'язниці та камери попереднього ув'язнення, в яких відбувається ремонт. Це набагато більше, і потрібно, щоб там відбувалися системні зміни.

Актуально В ОПУ передумали і тепер кажуть, що Зеленський не звільняв заступника Баканова

Останні відставки міністрів