Раніше у п'ятницю, 23 липня, речник глави держави Сергій Никифором підтвердив це рішення. Проте, тоді на сайті ОПУ не було повідомлень про кадрові зміни в СБУ.
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Немає указів щодо звільнення
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що указів щодо звільнення заступника очільника Служби безпеки України генерал-майора Руслана Баранецького немає.
Очевидно, що ми маємо справу з черговим проявом нашої традиційної конспірологічної хвороби, коли анонімні інсайдери все знають,
– наголосив він.
Свою чергою прессекретар Володимира Зеленський зазначив, що мав на увазі інше.
- А саме, що в ОПУ "знають про чутки про звільнення Руслана Баранецького".
Та додав: "Говорити про чиєсь звільнення без указу на сайті президента некоректно".
Останні кадрові зміни в Україні
- Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.
- Народні депутати на засіданні 15 липня проголосували за його звільнення.
- Український парламент 16 липня призначив Дениса Монастирського главою МВС.