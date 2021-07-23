Так, Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки. Наразі причини такого рішення невідомі.

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На його місце президент призначив Литвиненка. Раніше він був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

До слова, невідомо чи такі кадрові зміни пов'язані зі скандалом навколо викрадення українського судді Миколи Чауса. Річ у тім, що раніше у генпрокуратурі Молдови заявили про причетність до цього держструктур України.

Зверніть увагу! Журналіст Юрій Бутусов стверджував, що Чауса начебто утримує Головне управління розвідки Міноборони, а контролює операцію буцімто Офіс Президента. Ба більше, Бутусов припустив, що справу, ймовірно, хочуть забрати в НАБУ та передати СБУ.

Хто такий Олександр Литвиненко