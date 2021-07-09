Відповідний указ опублікували 9 липня. Крім того, в ОП відбулись й інші кадрові зміни.

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Що відомо про Юрія Костюка

Костюк раніше був сценаристом студії "Квартал 95".

Він брав участь у створенні проєктів "Слуга народу", "Свати 5", "8 перших побачень", "Любов у великому місті 3" тощо.

У травні 2019 року Зеленський призначив його заступником тодішнього голови Адміністрації Президента Андрія Богдана.

Костюк відповідав за інформаційну політику Адміністрації, а потім – Офісу Президента.

Інші кадрові зміни

Також Зеленський звільнив Олексія Дніпрова з посади керівника апарату ОП. Однак чиновник отримав нову посаду. Президент призначив його заступником керівника Офісу.

Натомість новою очільницею апарату ОП призначили Марію Вітушок.

Про причини кадрових змін наразі не повідомили.

Зверніть увагу! Зеленський підписав указ про призначення нового прессекретаря. Відтепер тележурналіст Сергій Никифоров офіційно замінив Юлію Мендель. Детальніше про нового речника читайте тут.