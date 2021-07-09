Відповідний указ опублікували 9 липня. Крім того, в ОП відбулись й інші кадрові зміни.
Читайте також Тележурналіст Сергій Никифоров став речником Володимира Зеленського
Що відомо про Юрія Костюка
- Костюк раніше був сценаристом студії "Квартал 95".
- Він брав участь у створенні проєктів "Слуга народу", "Свати 5", "8 перших побачень", "Любов у великому місті 3" тощо.
- У травні 2019 року Зеленський призначив його заступником тодішнього голови Адміністрації Президента Андрія Богдана.
- Костюк відповідав за інформаційну політику Адміністрації, а потім – Офісу Президента.
Інші кадрові зміни
Також Зеленський звільнив Олексія Дніпрова з посади керівника апарату ОП. Однак чиновник отримав нову посаду. Президент призначив його заступником керівника Офісу.
Натомість новою очільницею апарату ОП призначили Марію Вітушок.
Про причини кадрових змін наразі не повідомили.