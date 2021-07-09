Зеленський вже підписав відповідний указ. Юлія Мендель офіційно звільнена з посади речниці президента.

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Никифоров вже почав виконувати обов'язки

В Офісі Президента розповіли, що Никифоров вже побував із президентом Зеленським у першій закордонній поїздці. Він супроводжував українського лідера у Литву.

Хто такий Сергій Никифоров

Сергій Никифоров – ведучий одного з українських телеканалів, що належить до медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.



Навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Працював в Ліоні на міжнародне видання Euronews.