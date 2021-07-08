В Офісі Президента повідомили, що наразі Мендель "відпочиває від хейту" у відпустці. Коли вона повернеться до роботи, наразі невідомо.

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Окрім того, пріоритетом для Мендель є видання книги "Кожен із нас президент". Вона з'явиться у продажі вже 9 липня.

Головне про книгу Мендель

Книга "Кожен із нас президент" вийде друком з віковим обмеженням 16+.

В анотації мовиться, що Мендель буде відвертою з читачами і подасть власне осмислення українських реалій з погляду українки, яка народилася наприкінці 1980-х.

Мендель у книзі характеризують як українку, "яка добряче відчула смак усіх страхів, комплексів та обмежень імперії під Росією, але яка вчилася у Західного світу, об'їздивши десятки курсів і програм у Європі та США".

Сама авторка раніше зізнавалася, що її книга – відверта та скандальна. Мендель обіцяє читачам "фактаж з геополітичних питань і санкційної політики".

Зверніть увагу! Про звільнення Мендель з посади речниці Володимира Зеленського стало відомо у травні 2021 року. Причинами такого рішення назвали "шалений хейт" та складний режим роботи.