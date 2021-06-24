Про те, що саме Никифоров здобуде вакантну посаду прессекретаря глави держави повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що залишились лише формальності.

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Залишились юридичні формальності

Речник – Сергій Никифоров. Зараз – деякі юридичні формальності. Трішки пізніше буде представлений пан Сергій,

– зауважив Подоляк.

Зазначимо, що раніше серед найбільш ймовірних претендентів на посаду, окрім Никифорова, називали Олександра Бондаренка – журналіста та комунікаційника.

Що відомо про Сергія Никифорова:

Ведучий новин на одному з українських телеканалів, що входить в холдинг Ріната Ахметова.

Никифоров родом із Києва, йому – 34.

Випускник Київського національного університету імені Шевченка. Журналіст – за освітою.

У минулому працював на Euronews.

Має великий досвід роботи на телебаченні.

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