Про те, що саме Никифоров здобуде вакантну посаду прессекретаря глави держави повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що залишились лише формальності.
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Залишились юридичні формальності
Речник – Сергій Никифоров. Зараз – деякі юридичні формальності. Трішки пізніше буде представлений пан Сергій,
– зауважив Подоляк.
Зазначимо, що раніше серед найбільш ймовірних претендентів на посаду, окрім Никифорова, називали Олександра Бондаренка – журналіста та комунікаційника.
Що відомо про Сергія Никифорова:
- Ведучий новин на одному з українських телеканалів, що входить в холдинг Ріната Ахметова.
- Никифоров родом із Києва, йому – 34.
- Випускник Київського національного університету імені Шевченка. Журналіст – за освітою.
- У минулому працював на Euronews.
- Має великий досвід роботи на телебаченні.
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